Eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti topa tuttu

Eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti topa tuttu
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Eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. 

Ağıralioğlu, Altılı Masa'yı daha önce yaptığı açıklamalar ile uyardığını belirtirken "Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!" dedi. 

Ağıralioğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

- Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.
- İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun.
- Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar! Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.
- Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.
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