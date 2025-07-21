Gelecek Partisi’nde istifa depremi!

Dün iki milletvekilinin ayrılmasından sonra, bugün de İstanbul Milletvekili Doğan Demir partisinden istifa etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gelecek Partisi’nde istifa depremi!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, bugün yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Demir’in bu kararı, partideki istifa dalgasını sürdürüyor.

Dün ise İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi’nden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte, parti üst üste üç istifa haberiyle sarsılmış oldu.

Demir, istifasını şu açıklamayla duyurdu:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.

Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.

Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybettiKemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybettiGündem
MİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret edecekMİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret edecekGündem
Gelecek Partisi istifa
Günün Manşetleri
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu!
2,5 milyar liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
Vatan Partisi’nden çözüm odaklı af önerisi!
Sıcaklık 12 derece artıyor, orman yangını riski en üst seviyede
Vergi kaçıranlara dijital darbe!
ATM şifrelerine zorunlu güncelleme geliyor!
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Çok Okunanlar
Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar oldu?
750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! 750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!
50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor! 50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor!
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi vefat etti Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi vefat etti