Cumhuriyet aydını Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık kararı

Cumhuriyet aydını Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada önemli tanıkların ifadesi alınacak. Mahkeme heyeti, tanıkların dinleneceği tarihleri belirledi.

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Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Mahkeme heyeti, davada tanık dinleme tarihlerini belirledi. Bu kapsamda eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar 15 Mayıs'ta dinlenecek.

FETÖ'den hükümlü, CIA bağlantılı Enver Altaylı savunmasında sık sık FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile Hablemitoğlu’nu Halil Şıvgın’ın buluşturmak istediğini söylemişti.

İddianamede de savcı cinayetten önce Mustafa Özcan'ın Altaylı'nın şoförünü aradığını ardından Altaylı'nın Halil Şıvgın ile görüştüğünü kaydetmişti. Görüşme trafiğinde Şıvgın'ın Hablemioğlu ile irtibata geçtiği sonrasında ise Hablemitoğlu'nun yakın arkadaşı Ergün Poyraz'ı aradığı tespit edilmişti.

Bu nedenle mahkeme heyeti, Ergün Poyraz'ın da 15 Mayıs'ta tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, daha önce cinayete ilişkin Halil Şıvgın'ın verdiği ifadelerde adı geçen eski AK Parti Milletvekili Ramazan Toprak'ın ve Zihni Çakır'ın da dinlenmesine hükmetti.

Bu isimler de yine 15 Mayıs'taki duruşmada heyete ifade verecek.

# Necip Hablemitoğlu

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