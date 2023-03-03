Altılı Masa'da karmaşa sürüyor: İyi Parti ve CHP arasında restleşmeler

Altılı Masa, 12’nci kez toplandı. Yaklaşık 5 buçuk saatlik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.



Bildiride “Millet İttifakı” vurgusu yinelendi. Açıklamada “Ortak aday konusunda ortak anlayışa ulaştık” denildi. 6 Mart Pazartesi günü adayın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıda duyurulacağı belirtildi.



Toplantının ardından ortak adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gündeme geldi.



Açıklamanın aksine toplantının ardından verilen mesajlar, Altılı Masa'da ortak aday konusunda ortak anlayış olmadığını gözler önüne serdi.



İyi Parti Mali İşler Başkanı Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. “Millet 5’ten büyüktür” ifadelerini kullanan Dikbayır, dakikalar sonra tweetini sildi.



İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise paylaşımında, “Apoletlerini sök dedik sana...” ifadelerini kullandı. Öztürk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son grup konuşmasına atıf yaptı:

- Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir.

Bu gelişmeler, İyi Parti kanadında “kazanacak aday” vurgusuyla dillendirilen Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik itirazların sürdüğü yorumlarına neden oldu.



İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Altılı Masa bildirisinin yayınlanmasından dakikalar sonra Habertürk Tv’nin canlı yayınına katıldı:

- Metinden isimler konuşulmuş ancak bir mutabakat sağlanamadığı anlaşılıyor.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise canlı yayınında kendisine tepki gösteren İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a yanıt verdi: