Ocak Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na çağrı

Kuruluş için belgesini hâlâ alamayan Ocak Partisi, İçişleri Bakanlığı'na seslendi. Ocak Partisi Genel Başkanvekili İbrahim Gökhan Güngör, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere giderken bu yanlışın düzeltilmesini istedi.

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Kuruluş için belgesini hâlâ alamayan Ocak Partisi, İçişleri Bakanlığı'na seslendi. Ocak Partisi Genel Başkanvekili İbrahim Gökhan Güngör, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere giderken bu yanlışın düzeltilmesini istedi:

- Bilindiği gibi milletimiz 14 Mayıs’ta sandığa gidecek ve milli irade yeniden tecelli edecek. 14 Mayıs seçimi, Türkiye’nin yeni bir kurtuluş savaşıdır. 28 Şubat 2022 tarihinde, partimizin kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na vermiş olmamıza rağmen bugüne kadar tarafımıza alındı belgesi verilmemiş ve bakanlık yetkilileri tarafından herhangi bir bilgilendirmede yapılmamıştır. Bu durumu biz 2023 Türkiyesinde bir demokrasi ayıbı olarak gördüğümüzü öncelikle söylemek isterim.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ocak partisi # içişleri bakanlığı

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