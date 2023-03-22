HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Saymaz, kararın bugün açıklanacağını duyurdu.

HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
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Hakkında kapatma davası açılan HDP'nin seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saymaz, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek. Bu karar Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde HDP heyeti ile Meclis'te görüşmüştü.

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