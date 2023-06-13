HDP'li Belediye Başkanı tutuklandı! Operasyonla gözaltına alınmıştı

Patnos'ta HDP’li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ile 4 kişi ile birlikte tutuklandı.

Ağri merkezli 4 ilde es zamanlı gerçekleştirilen operasyonda "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alınan belediye yetkilileri hakkında mahkeme karar verdi.

HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.