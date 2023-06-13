CHP'de değişim tartışması: Özgür Özel'den adaylık sinyali

CHP'de 28 Mayıs’ın ardından başlayan "değişim" tartışması sürüyor. Programına sadık kalan CHP'de vitrin değişikliği isteniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayda aday olabileceğinin sinyalini verdi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da “Yenilgiyi kabul etmek zorundayız” dedi.

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk değişim mesajını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İmamoğlu’nun bu mesajını tekrarlaması da Genel Başkan adaylığı olarak yorumlandı.

Tartışmaya son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı. Özel, kurultayda aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel,”Aday olacak mısınız?” sorusuna “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” diyerek yanıt verdi.

CHP’li Özel, "Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı” sözlerini kaydetti. Kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli” dedi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Atıcı da kurultay sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. Atıcı, yenilgiyi kabul etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Yenilgiyi kabul etmek zorundayız” karşılığını verdi. Atıcı, “Genel Başkan’ın yerinde olsaydım kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olduğum gün istifa ederdim” dedi.

CHP'li Aytuğ Atıcı, Genel Başkan adaylığına da yeşil ışık yaktı. Atıcı, aday olup olmayacağı sorulunca "Ama ben ‘Genel Başkan’ın karşısına çıkmam’ demiyorum. ‘Çıkarım’ da demiyorum" ifadesini kullandı.

Değişim tartışması sürerken bir yandan da seçim sonuçlarını eleştiren ve 'değişim” isteyen 60’a yakın CHP'li belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile görüşeceği belirtildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre belediye başkanları “Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı” sözlerini kullandı. Belediye başkanlarının “Genel başkanımızı seviyoruz, onu üzmeden değişimin olması gerektiğini düşünüyoruz” görüşünde olduğu da kaydedildi.

Belediye başkanlarıyla yapılacak görüşmenin yanı sıra 13 Haziran’da CHP grubu önce kapalı olarak toplanacak. Saat 13.30’da Meclis’te basına açık grup toplantısı yapılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı # chp # kemal kılıçdaroğlu

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