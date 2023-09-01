İYİ Parti'de istifa dalgası! Toplam 126 üye istifa etti

İyi Parti'de istifa dalgasının sonu gelmiyor. Peş peşe gelen istifalar MHP'den koparak kurulan İYİ Parti şimdi de dağılıyor mu sorularını akıllara getirdi.

Zonguldak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Dilay Küçük ve 64 kişi hem yönetimden hem de partiden istifa etti.

Açıklama yapan Küçük, ''derdimiz memleket diyerek çıktığımız bu yolda hedeflerimize gerek görüş, gerekse fikir ayrılıklarından dolayı ulaşamadık '' dedi.

Bir diğer istifa haberi de Ankara'nın Mamak ilçesinden geldi.

Ankara Mamak'ta, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural yönetimi ve mahalle temsilcileri toplu istifa etti.

62 kişilik ekip MHP'ye katıldığını bildirdi.