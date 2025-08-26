İYİ Parti’de Kurultay süreci başlıyor: Takvim belli oldu

İYİ Parti’de 4. Olağan Kurultay süreci başlıyor. Partinin Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kurultay sürecine ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı.

İYİ Parti’de Kurultay süreci başlıyor: Takvim belli oldu
Kurultay süreci 27 Ağustos’ta mahalle delege seçimleriyle başlayacak. İlçe kongreleri 30 Eylül’de, il kongreleri ise 16 Ekim - 9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İYİ Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla 4’üncü Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir.”

Olgun, mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere uzanacak bu sürecin, partinin demokratik işleyişini pekiştireceğini vurguladı.

İYİ Parti seçim Kurultayı
