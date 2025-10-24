İYİ Parti’den ayrılıp bağımsız devam etmişti: Eski başkana 23 yıl hapis cezası

Isparta’da Gelendost Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yargılanan eski belediye başkanı Mustafa Özmen, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada yargılanan diğer isimlere de çeşitli cezalar ve HAGB kararları verildi.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski belediye başkanı Mustafa Özmen, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Özmen, 31 Mart 2024 seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilmiş, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılışının ardından partisinden istifa ederek görevini bağımsız sürdürmüştü. Hakkında yerel bir internet sitesinde çıkan iddialar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özmen 24 Mart’ta gözaltına alındı, 26 Mart’tatutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen sürecinde İYİ Partili meclis üyesi Ümit Satılmış da gözaltına alınıp 17 Haziran’datutuklandı.

65 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesiyle, Mustafa Özmen ve Ümit Satılmış’ın da aralarında bulunduğu 20 kişihakkında “rüşvet”, “zimmet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından dava açıldı. Özmen için 65 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 15 Eylül tarihli ilk duruşmada Ümit Satılmış, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

23 YIL 11 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Karar duruşması, bugün Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, belediyeye ait iş makinelerinin özel işlerde kullandırılması, elde edilen gelirlerin zimmete geçirilmesi, bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yönünden eski başkan Mustafa Özmen’i toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti.

