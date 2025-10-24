Galatasaray'dan hakem itirazı “Alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi oluşturmuştur.”

Galatasaray Spor Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında 26 Ekim 2025 tarihinde oynanacak ÇBK Mersin – Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili itirazda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atama hakkında görüş ve endişelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiği belirtildi.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaya atanan hakem Turgut Işık’ın, geçtiğimiz sezon takımın oynadığı Galatasaray – Fenerbahçe Opet (04.01.2025) ve Galatasaray – ÇBK Mersin (01.02.2025) maçlarında görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

ADİL YÖNETİM ENDİŞESİ

“Bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar, maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir. Her iki karşılaşmada da Galatasaray Çağdaş Faktoring, tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi oluşturmuştur.”

Açıklamada, ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibin 25 kez serbest atış kullandığı, Galatasaray’ın ise sadece 1 kez çizgiye gittiği hatırlatılarak bu durumun maçın dengesini bozduğu vurgulandı.

YANLIŞ KARARLARI MEŞRULAŞTIRMA

Galatasaray, yaşananlara rağmen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’nın önlem almak yerine “yanlış kararları meşrulaştırmaya çalıştığını” savundu.

Kulüp, yeni sezonun ilk haftasında da aynı hakemin OGM Ormanspor maçına atanmasının ardından, şimdi ÇBK Mersin deplasmanında tekrar görevlendirilmesinin “objektiflik ilkesine gölge düşürdüğünü” belirtti.

Sarı-kırmızılılar, federasyona ilettikleri dilekçede şu taleplerde bulundu:

“Söz konusu müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini, talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettik.”

Galatasaray, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Türk basketbolunun gelişimi ve itibarı adına adil, tarafsız ve güven veren bir yönetim anlayışının tesis edilmesi en önemli önceliğimizdir. Tüm paydaşları, emek ve yatırımın sahada eşit şartlarda karşılık bulması için ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz.”