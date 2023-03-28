İyi Partili Ağıralioğlu partisine rest çekti: "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim"

HDP'nin eklenmesiyle '7'li masa'ya dönüşen Millet İttifakı cephesinde partisine tuzak kurulduğunu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e baskı yapıldığını söyleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’dan yine çarpıcı bir açıklama geldi.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını söyledi ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladı.



Ağıralioğlu daha önce de bir televizyon programında partisinin kararına uyacağını söyledikten hemen ardından sosyal medya hesabından "bu vebale ortak olmayacağım" diye paylaşım yapıp partisine eleştirilerini sıralamıştı.