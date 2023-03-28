İyi Partili Ağıralioğlu partisine rest çekti: "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim"

Geçtiğimiz günlerde HDP'nin Altılı Masa'yı nasıl dizayn ettiğini anlatan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı. Ağıralioğlu sosyal medya hesabından ise “bu vebale ortak olmayacağım” dedi.

Son Güncelleme:

HDP'nin eklenmesiyle '7'li masa'ya dönüşen Millet İttifakı cephesinde partisine tuzak kurulduğunu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e baskı yapıldığını söyleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’dan yine çarpıcı bir açıklama geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını söyledi ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu daha önce de bir televizyon programında partisinin kararına uyacağını söyledikten hemen ardından sosyal medya hesabından "bu vebale ortak olmayacağım" diye paylaşım yapıp partisine eleştirilerini sıralamıştı.

# millet ittifakı # yavuz ağıralioğlu

Benzer Videolar

Kritik ziyaret Kritik ziyaret
Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu birbirlerine ne demişlerdi? Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu birbirlerine ne demişlerdi?
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha
HDP de HÜDA PAR da bölücülükte birleşiyor HDP de HÜDA PAR da bölücülükte birleşiyor
"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı" "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı"
Şentop, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlara sert çıktı! Şentop, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlara sert çıktı!
CHP'li Belediye önünde işçiler haklarını aradı CHP'li Belediye önünde işçiler haklarını aradı
İyi Parti'den YSK'ya 3. adaylık itirazı İyi Parti'den YSK'ya 3. adaylık itirazı
CHP anketçisi Özkiraz CHP'den aday adayı CHP anketçisi Özkiraz CHP'den aday adayı
CHP'li vekil adayından FETÖ'yle sıcak muhabbet CHP'li vekil adayından FETÖ'yle sıcak muhabbet
Hulusi Akar'dan kaçak geçiş iddialarına yanıt Hulusi Akar'dan kaçak geçiş iddialarına yanıt
Perinçek'e imza son günde de sürdü Perinçek'e imza son günde de sürdü
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı
3 10.000 TL altı en iyi 5 telefon
4 Olası İstanbul depreminden fotoğraflar
5 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?