Karar Rusya'yı hedef aldı

Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılmasına günler kala Rusya ile gelişen iş birliği seçimler üzerinden hedef alındı.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi Moskova ile ilişkileri baltalamayı hedefleyen bir manşete imza attı.



"Dikkat! Sandığa 'ayı' girmesin" başlığı gazetenin manşetine taşınırken Rusya bağlantılı hesapların Türkiye’ye yöneldiği iddia edildi.



ABD başkanlık oylamasından Brexit’e her kritik seçimde trol fabrikasını çalıştırdığı öne sürüldü. Haberde "Moskova’nın hayalet eli bu kez 14 Mayıs sandığında belirdi." ifadelerine yer verildi.



Rusya ile ilişkileri hedef alan haberde muhalefeti hedefleyen girişimlere karşı sıkı önlem çağrıları da yapıldı.



Karar Gazetesi'nin manşeti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Lavrov, Rusya'nın ABD ile karıştırılmaması uyarısında bulunmuştu.



