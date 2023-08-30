Kılıçdaroğlu, o ismin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yerel seçimlerde, İYİ Parti'nin eleştirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Söke Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Aydın Büyükşehir Belediyesi temel atma törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında Söke ilçesinde ilçede trafik, yeşil alan ve yol sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu belirtti.

"1 milyara yakın bir yatırımı gerçekleştirdi. Bugün de temelini atacağımız yatırımların tutarı da 150 milyon lira" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü, kadın bir belediye başkanı, ikinci yönü ise yaptığı harcamalar ve Aydın'a yaptığı hizmetler. Aydın'a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor, bütün Türkiye biliyor, bütün belediye başkanlarımız da Özlem başkanı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum.