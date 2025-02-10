Kurultayda ‘para karşılığı oy’ iddiası! Savcılık soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasının yer aldığı belirtildi. Yetkisizlik kararıyla dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ve 2024 yılı Ocak ayında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili basın ve sosyal medyada yaptıkları açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.