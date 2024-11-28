Mehmet Uçum: "Suriye’de güvenli bölge planı Amerikan tuzağı"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan planına dikkat çekti. Uçum, Amerika'nın güvenli bölge kuralım, hamisi olun teklifinin kabul edilemeyeceğini açıkladı:

"Terörle kesintisiz mücadele ve organik bütünlük ilkesinden taviz verilmeyecek. Organik bütünlük Irak ve Suriye’deki terörle mücadeleyi de kapsıyor. Cumhurbaşkanı, sınır ötesinde terör yapılanmasına, teröristan kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi. ‘Güvenli bölge kuralım, hamisi olun ama aşağısına müdahale etmeyin’ şeklindeki Amerikancı projeleri kabul edemeyiz."

Aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da yer aldığı gazetecilerle bir araya gelen Uçum, DEM Parti'nin terörden kopmaması durumunda kapatılması dahil hukuki tedbirlerin alınacağını vurguladı:

"Terör vesayeti altında siyaset yapan partiler var. Bunların kurtarılması lazım. Dem Parti eğer terörle bağını koparmazsa gerekli hukuki tedbir alınır. Kapatılması da hukuki tedbirlerden biridir. Hiçbir belediye teröre destek olamaz, lojistik destek veremez. Buna karşı çıkanlar terörler mücadelede zaaf yaratmaya çalışıyor. Organik bütünlük içinde kayyımlar da var."

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan gazetecilerle buluşan Cumhurbaşkanı danışmanı, Emperyalizmin milli devleti dağıtmak için “Kürt sorunu” dayattığına dikkat çekti:

"Mesele açık konuşmak gerekirse esas mesele bize dayatılan “dış kürt sorunudur.” Türkiye dışında yaşayan kürtleri kastetmiyorum. Emperyalizm bize dış kürt sorunu dayattı. Bu nesnel olarak bizim olan bir sorun değil, emperyalizm tarafından üretildi. Nasıl? Kürtler ayrı bir etnik kimlik olarak tanımlanıyor. Etnik kimlikten milli kimliğe oradan da ayrı devlete giden bir süreç dayatılıyor. Bu tabi görünürde bağımsız devlet ama gerçekte emperyalizmin uydu devleti."

Uçum, Cumhur ittifakı arasında ortak vizyon ve iş bölümü olduğunu ifade etti:

"Cumhur ittifakı arasında uyumsuzluk yok, bunu Cumhurbaşkanımız söyledi. Ortak vizyon vurgusu yaptı. Önerilerde ortaklar. Cumhur ittifakının kendi içinde sistematik ortak iş bölümü var."

