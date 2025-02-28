MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, Ramazan’ın birlik ve kardeşliği pekiştiren mübarek bir dönem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu mübarek ay, dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur. Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır."

Bahçeli, Ramazan’ın toplumsal ayrışmaların sona ermesi ve milli birliğin pekişmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamen sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Oruç ibadetinin manevi derinliğine vurgu yapan Bahçeli, Ramazan’ın huzurunu barış ve beraberlik içinde yaşamanın önemine dikkat çekti:

"Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum. Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını doyasıya yaşamayı temenni ediyorum."

Mesajının sonunda Bahçeli, Ramazan ayının barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğiyle şu sözleri paylaştı:

"Aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor, dualarda buluşmayı diliyorum."