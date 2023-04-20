CHP'de istifa depremi: Zehir zemberek sözlerle istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu işte bu sözlerle partisinden istifa etti. Purçu CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesine sert tepki gösterdi.



Seçime sayılı günler var fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nde liste krizi devam ediyor. CHP’li Roman Milletvekili Özcan Purçu zehir zemberek sözlerle CHP yönetimine yüklendi, “CHP roman vatandaşları yok saydı” dedi.



Purçu CHP yönetimine seslendi, Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu diye sordu?



Yüksek Seçim Kurulu milletvekili aday listelerinde düzeltme yapılması için 19 Nisan’a kadar süre verdi. Purçu bu süre içinde romanlar lehine yeni bir düzenleme olmadığını bildirdi.



Purçu Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeden de bir sonuç alamadığını söyledi.



