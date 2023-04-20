Vatan Partisi Meclis’e: Milletvekili adayları milletten yetki istedi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor.



Vatan Partisi seçim çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin dört bir yanında adaylar sahaya indi, parti programı vatandaşlara anlatıldı.



Çalışma adreslerinden biri Ankara oldu. Vatan Partisi Ankara 3'üncü bölge milletvekili adayları Sincan'da Lale Meydanı'nda çalışmalara katıldı. Milletvekili adaylarından iş insanı Meral Maden, konuştukları vatandaşların en yakıcı sorununu ekonomi olduğunu söyledi.



Partililerle birlikte bildiri dağıtan 3'üncü bölge adaylarından Murat Demirbaş da vatandaşlara Türkiye'nin önündeki zorlukları ve Vatan Partisi'nin çözüm programını anlattıklarını aktardı.



Diğer yandan Vatan Partisi Ankara 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Hasan Korkmazcan da Horasan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Korkmazcan, Federasyon Genel Sekreteri Hüseyin Öz ile bir araya geldi.



Korkmazcan, sokakta vatandaşlarla da sohbet etti. Partisinin programını anlatan Korkmazcan, yurttaşların oylarına talip oldu.



17 öncü, Antalya’yı Vatan Partisi adına Meclis'te temsil etmeye hazır.



Turizmden tarıma, sanayiden ticarete, askeriyeden eğitime birçok sektör ve iş kolundan milletvekili adayı, Antalyalılardan yetki istedi.



Vatan Partisi Antalya 1’inci sıra Milletvekili Adayı Serdar Üsküplü, Türkiye’nin geldiği tarihi yol ayrımına dikkat çekti.



Vatan Partisi’nin genç milletvekili adayları İzmir Seferihisar’da 1. Sanayi Sitesini ziyaret etti. Vatan Partisi siyasetleri esnafla paylaşıldı, seçmenden oy istendi.





Vatan Partisi'nin 20 adayı kentin en işlek noktalarında bildiri dağıttı, parti programını anlattı.



Düzce'de Vatan Partisi 3 vekil adayı çıkardı. Adaylar esnafı ziyaret etti.



