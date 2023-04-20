Kılıçdaroğlu'ndan yıkıcı kışkırtma: Kürtlerden sonra Aleviler paylaşımı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla paylaştığı videoda ilk kez oy verecek gençlere seslendi. Kürtler videosuyla etnik kışkırtıcılık yapan Kılıçdaroğlu şimdi de mezhepsel kimlikler üzerinden oy istedi..

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla paylaştığı videoda ilk kez oy verecek gençlere seslendi. Kürtler videosuyla etnik kışkırtıcılık yapan kılıçdaroğlu şimdi de mezhepsel kimlikler üzerinden oy istedi.

İktidara gelmek için terör örgütü PKK uzanatısı HDP’nin taleplerini gündeme taşıyan Millet İttifakı, diğer yandan inanç ve mezhep ayrımcılığını kışkırtan bir seçim stratejisi izliyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere “Alevi” notuyla paylaştığı bir video ile seslendi. “Ben Aleviyim. Samimi bir Müslümanım” diyerek gençlerden oy istedi.

“Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen Kılıçdaroğlu, Alevilik konusuna değindi. Türkiye’de "can yakan mezhep tartışmaları" olduğunu savunarak, gençlere çağrı yaptı.

# Alevi # Kürtler # Kürt # kemal kılıçdaroğlu

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