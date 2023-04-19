Bakan Soylu işbirlikçilere seslendi: "ABD'nin değil bu milletin çocuğu olun"

Açıklamaları nedeniyle ABD'nin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD ile iş birliği yapanlara yüklendi.

Soylu, CHP'nin ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi de hatırlattı.

Bakan Soylu, artık Türkiye'de ABD'nin dikkate alınmadığını ifade etti. Bakan Soylu şunları söyledi:

- Eskiden ABD büyükelçileri konuştuğunda Türkiye’deki yöneticilerin azaları titrerdi acaba ne olacak diye. Özür diliyorum ama şimdi ABD Başkanı'nı Türkiye’de kimse sallamıyor.

Soylu'nun gündeminde terörle mücadele de vardı.