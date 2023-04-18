Kılıçdaroğlu Kürtler üzerinden kışkırtıcılığa soyundu: Bölücü politikalara böyle sahip çıktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bölücü ve yıkıcı programa kol kanat gerdi.

Sosyal medya hesabından "Kürtler" başlığı ile bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.

PKK'nın meclisteki uzantısı HDP ile iş birliğine giden ve PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden gelen desteğe sessiz kalan Kılıçdaroğlu, milyonlarca liranın sosyal medyada harcanarak kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.

Kürtler üzerinden kışkırtıcılığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu, sözde kardeşlik vurgusu yaptı. HDPPKK bağını da görmezden geldi.