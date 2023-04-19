Akşener Sadullah Ergin'i savundu: "CHP ve DEVA'ya düşen milleti ikna etmektir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “CHP ve DEVA yöneticilerine düşen seçmeni ikna etmektir” dedi. Akşener, Altılı Masa'ya açık desteğine rağmen HDP ile iş birliğini de yine perdelemeye çalıştı.

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listelerinden milletvekili adaylığıyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessizliğini bozdu.

Akşener, Bakanlığı döneminde FETÖ’nün yargıyı ele geçirmesine olanak sağlayan Sadullah Ergin’in topluma kabul ettirilebileceğini savundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

- Bu seçmeni anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.

Akşener, Altılı Masa'ya açık desteğine rağmen HDP ile iş birliğini yine perdelemeye çalıştı. Akşener şunları söyledi:

- O masada HDP yok. Ne bakanlık ne bir başka şey ne de bir başka konu konusunda, o masada HDP dolaylı, dolaysız, altında, üstünde, kenarında yok, olamaz.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilan etmesinin ardından HDP kendi adayını çıkarmayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu da adaylık ilanından kısa bir süre sonra PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Meclis’te ziyaret etmişti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta, yerel yönetimlere özerklik konusunda mesajlar verirken, anadil ve Kürt sorunu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki sözde yöneticiler de peş peşe 6’lı masaya destek açıklamaları yapmıştı.