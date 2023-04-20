Vatan Partisi Ankara adayları tanıtıldı: "Yetmiş yedi ateşten geçmeye hazırız"

Vatan Partisi Ankara Milletvekili adaylarını tanıttı. Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin yedi ateşten geçtiğini belirtti.

Perinçek, "Yetmiş yedi ateşten geçmeye hazırız" ifadeleriyle Vatan Partisi'nin zorluklar karşısında kararlı durdurduğunu vurguladı.

Atlantik sisteminin çıkmaza girdiğini belirten Perinçek, " Türkiye buradan Atatürk'ün devrimciliğiyle çıkacak. Devrimcilik zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

Tanıtım töreninde konuşan Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Korkmazcan da siyasetin yalanla yan yana gelemeyeceğini belirterek siyasetin halka hizmet yolu olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Utku Reyhan ise, "Karamsarlık, yoklukla milli mücadele vermiş bir kente, o kentin sakinlerine yakışmaz" ifadelerini kullandı.