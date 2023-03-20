Perinçek: "Türk milletinin çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurunun ardından açıklama yapan Perinçek, "Zorlukların üstesinden gelen geleneğe sahibiz. Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum" dedi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için resmi başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı:

- Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, şu dakikalarda Yüksek Seçim Kurulu'na giriş yaptı.

Perinçek'e, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem eşlik etti.

Perinçek ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaklaşık 15 dakika basına kapalı olarak görüştü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Perinçek açıklama yaptı:

- Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15-16 Temmuz gecesi Amerika gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız, yine görevlere hazırız.

Vatan Partisi olarak zorluklardan korkmadıklarını ilan eden Perinçek, Türk milletinden yetki istedi:

- 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var.

Diğer yandan Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza süreci 22 Mart sabah saat 8'de başlayacak. İmza toplama süreci 27 Mart Pazartesi günü akşam saat 20'de sona erecek. Vatandaşlar, nüfus cüzdanı ile birlikte kayıtlı bulunduğu ilçe seçim kurulunda Perinçek için imza verebilecek.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 - https://perincekicinimza.com

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # vatan partisi # yüksek seçim kurulu

Benzer Videolar

HDP'li Önder'den skandal Öcalan çağrısı HDP'li Önder'den skandal Öcalan çağrısı
Yurt dışındaki sandıklardaki oyların teslimi nasıl olacak? Yurt dışındaki sandıklardaki oyların teslimi nasıl olacak?
Saymaz'ın iftirasını Çataklı ses kaydıyla çürüttü Saymaz'ın iftirasını Çataklı ses kaydıyla çürüttü
"Vatan Partisi entelektüel bir merkez” "Vatan Partisi entelektüel bir merkez”
"Köylünün tapusuna dokunmayın" "Köylünün tapusuna dokunmayın"
''34 bin konutumuzun fiilen yapımına başladık" ''34 bin konutumuzun fiilen yapımına başladık"
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası
HÜDA-PAR Türk bayrağından rahatsız HÜDA-PAR Türk bayrağından rahatsız
CIA teorisyeni İzmir'den Altılı Masaya akıl verdi CIA teorisyeni İzmir'den Altılı Masaya akıl verdi
"Bor Karbür tesisi sayılı işletmelerden olacak" "Bor Karbür tesisi sayılı işletmelerden olacak"
Perinçek için imza kampanyası büyüyor Perinçek için imza kampanyası büyüyor
İzmirliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor İzmirliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Kocaelispor - Pazarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (20 MART 2023)
4 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
5 45 bin öğretmen ataması yapılacak