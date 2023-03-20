Perinçek: "Türk milletinin çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için resmi başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı:

- Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, şu dakikalarda Yüksek Seçim Kurulu'na giriş yaptı.

Perinçek'e, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem eşlik etti.

Perinçek ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaklaşık 15 dakika basına kapalı olarak görüştü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Perinçek açıklama yaptı:

- Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15-16 Temmuz gecesi Amerika gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız, yine görevlere hazırız.

Vatan Partisi olarak zorluklardan korkmadıklarını ilan eden Perinçek, Türk milletinden yetki istedi:

- 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var.

Diğer yandan Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza süreci 22 Mart sabah saat 8'de başlayacak. İmza toplama süreci 27 Mart Pazartesi günü akşam saat 20'de sona erecek. Vatandaşlar, nüfus cüzdanı ile birlikte kayıtlı bulunduğu ilçe seçim kurulunda Perinçek için imza verebilecek.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 - https://perincekicinimza.com