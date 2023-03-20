HDP'li Önder'den skandal Öcalan çağrısı

Terör sloganlarının havada uçuştuğu İzmir'deki Nevruz programında bir büyük skandala da HDP'li Sırrı Süreyya Önder imza attı. Terörist başı Abdullah Öcalan'a selam gönderen Önder, "Cezaevindeki tüm yoldaşlarımızın özgürleşeceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den terör faaliyetlerini destekleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, İstanbul'da, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" şeklindeki açıklaması sıcaklığını korurken, bir skandal açıklamaya da HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder imzasını attı.

İzmir'de HDP tarafından organize edilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine atılan sloganlar eşliğinde sahne alan ve bir konuşma yapan Önder, terörist başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

# hdp # Sırrı Süreyya Önder

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