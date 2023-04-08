PKK'nın yeni partisi bölücülüğü Mersin'de duyurdu

PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti bölücülük faaliyetlerini Mersin'den duyurdu. Seçim bürosu açılışında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mersin için "küçük Kürdistan" ifadesini kullandı.

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Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü seçim bürosu açılışlarında gösterdi.

Mersin'de açılışta konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mersin için Kürdistan nitelemesinde bulundu:

- Merhaba küçük Kürdistan. Bu sadece başlangıç. Bu büyük coşkuyu göreceğiz.Kürt yoktur, iradesi yoktur diyenler bu alana, bu başlangıca baksınlar. Kürt halkı her zaman tetiktedir, her zaman ileriye bakar.

 Sönük geçen açılışta Aydeniz Kürtçe konuştu. Kürt halkının sorununun çözümü için İmralı kapısının açılması gerektiğini belirtti. "Öcalan'ın özgürlüğü için geliyoruz" dedi:

- Bugün Türkiye bir krizle karşı karşıyaysa bunun birinci nedeni Kürt sorununun çözümü değildir. Kürt halkının sorununun çözümü için İmralı'nın kapısının açılması gerektiğini söylüyoruz. İmralı kapısı açılana kadar mücadelemizi her yerde büyüteceğiz. Sayın Abdullah Öcalan'ın demokrasinin, özgürlüğün, Kürt sorununun çözümünün simgesi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunun özgürlük ve faşizm arasında bir seçim olduğunu söylüyoruz. Özgürlük için geliyoruz, şanlı bir barış için geliyoruz. Halkın özgürlüğü için, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için geliyoruz.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat da PKK'nın yeni partisinden aday olduğu duyurdu.

Fırat, geçen yıl İstanbul Yenikapı’da yapılan Alevi kurultayına katılmış, Alevilerin değil içi HDP ile doldurulan derneklerin talepleri dillendirmişti.

PKK seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK elebaşı Remzi Kartal Kılıçdaroğlu için oy istedi:

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktır.
# hdp # saliha aydeniz # Mersin

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