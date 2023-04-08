CHP'nin vaadine İyi Parti'den yalanlama: "Uzun vadeye yayarak toplayacağız"

Adaylık kriziyle boğuşan CHP ile İyi Parti arasında yeni anlaşmazlık daha çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem konutları için 5 kuruş almayacağız” vaadinde bulunurken İyi Parti tersini iddia etti.

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CHP'nin depremzedelere sunduğu vaadi İyi Parti yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem konutları için 5 kuruş almayacağız” vaadinde bulunurken İyi Parti tersini iddia etti.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, maliyetin vatandaştan alınacağını söyledi:

- Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük, giden hayat geri gelmiyor. Ekonomik meseleler hallolur. Ama tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bunu zamana yaymamız lazım. vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız. Herkes üzerinde kalıcı bir çatı olması lazım. Ama bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Bu evlerin maliyetinin vatandaştan kısa sürede alınması zaten mevzu bahis değil. Ama bunu zaten biz uzun vadeye yayarak toplayacağız
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