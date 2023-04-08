Ali Babacan böyle rezil oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti üyelerine yönelik yaptığı konuşmadan basına iftira atıp seçimlere kendi partisiyle gireceğini açıklamıştı, parti üyelerini kandırdı seçimlere Altılı Masa çatısı altında gireceklerini açıkladı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti üyelerine yönelik yaptığı konuşmadan basına iftira atıp seçimlere kendi partisiyle gireceğini açıklamıştı, parti üyelerini kandırdı seçimlere Altılı Masa çatısı altında gireceklerini açıkladı.

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