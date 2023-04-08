Kılıçdaroğlu, HDP'li Sırrı Sakık'a sessiz kaldı

HDP'li Sırrı Sakık, Altılı Masa ile birlikte olduklarını ilan etti. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti ve konu ile ilgili yorum yapmadı.

HDP'li Sırrı Sakık, Altılı Masa ile birlikte olduklarını ilan etti. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Önder Aksal, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliğine vurgu yapıp, Cumhuriyet'le hesaplaşmalarına izin vermeyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kaldı.

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