Perinçek: "Önerimi kabul etselerdi NATO'ya oy veremezlerdi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk canlı yayınında konuştu. Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Önerisinin kabul edilmesi durumunda NATO'nun genişlemesine oy verilemeyeceğini ifade etti:

- Biz önerdiğimiz Türkiye bu zorluklarla karşı karşıya bu zorlukların üstsinden gelmek için ABD'nin dayattığı çözümlere karşı bir kuvvet yaratmamız lazım Türkiye'yi seçime kadar birlikte yönetelim seçimden sonra birlikte yönetelim. Cumhurbaşkanımızla görüştüm önerimi kabul etselerdi NATO'ya oy veremezlerdi.

Erdoğan'ın ABD'ye karşı izlediği politikayı eleştiren Perinçek, ABD basınının Erdoğan ile ilgili yaptığı analizlere dikkat çekti:

- Amerikan kaynakları Erdoğan'ın uslandığını söylüyor Erdoğan'ın NATO'ya evet demesinden sisteme dahil olduğu belli oluyor. Amerika kızıyordu şimdi kızmıyor. Şimşek çağırıyor Şimşek'i çağırmak Amerika'yı çağırmaktır.

Perinçek, NATO'ya evet diyen Erdoğan'ın sistemin içine girdiğini kaydetti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, sistem partileri arasında bir kutuplaşma ve bir fark olmadığını da ifade etti. Vatandaşa çözüm sunulmadığını vurguladı:

- Son 1 yılda partiler arasında yoğun bir trafik var Türkiye ekonomisi ne olacak diye bir konu konuşulmuyor Türkiye'nin güvenliği konuşulmuyor bakan, milletvekili hesapları konuşuluyor.

Sistem partilerinin NATO'nun genişlemesinde ve bölücülüğü Meclis'e sokmakta beraber olduklarını da belirtti Perinçek:

- Eğer sistem sorunları konuşamaz hale gelmişse demek ki sistem bitmiş çıkmaza girmiştir. Dolayısıyla sistem partileri bir araya gelmiş nerede kutuplaşma NATO'nun genişlemesine meclisteki partilerin hepsi secde etmişler oy vermiştir. Türkiye bölücülükle tehdit ediliyor bir taraf HDP/PKK'yı meclise sokuyor öbür tarafta HÜDAPAR üzerinden bölücülüğü meclise sokuyor her tarafta bölücülüğün bir tarafını himaye ediyor.

Perinçek, ekonomide sunulan çözümsüzlükte de sistem partilerinin birleştiğini vurguladı: