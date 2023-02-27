Portakal'ın "Kızılay kanları da satıyor” yalanı patladı

Ülkemizde yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrası büyük bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye'de provakatif faaliyetler de durmuyor.



Depremzedelerin yardımına koşan Kızılay, CHP medyası tarafından önce “kriz anında çadır satışı yaptı” ifadeleriyle sonra da “Kızılay kanları da satıyor” söylemleriyle hedef alındı.



Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia etti.



Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal şu ifadelere yer verdi: "Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin."



Portakal’ın paylaşımını Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ise sert bir dille eleştirdi. Kınık “Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.” Dedi.



Türkiye Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamada ise "Kızılay, kan bileşeni tedavisi için hasta veya hasta yakınlarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ücret talep edilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü'ne mutlaka başvuru yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Haluk Levent söz konusu iddialara yönelik Fox Tv yayınına katıldı. AFAD ve AHBAP karşılaştırmalarına yönelik yanıt veren Levent, biz dört yıldır AFAD ile işbirliği içindeyiz, biz 30-40 kişiyiz AFAD ise Devlet. Biz bölgeye gittiğimizde devletin her kademesi de oradaydı” dedi.



Levent, “DEVLET YOK “ söylemlerinin de okyanus ötesi hesaplar aracılığı ile yapıldığına dikkat çekti.



Kızılay Başkanı Kınık yayında çadır ve gıda satışı konularının gündeme gelmesiyle ilgili de tekrar açıklama yaptı:

- Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir.

Kınık gıda temini yapılan şirketlere de değindi:

- Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren @kizilaylojistik şirketimiz Hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir.

Kınık, ücret teminin kar amaçlı değil, üretimin devam edebilmesi için alındığına da dikkat çekti: