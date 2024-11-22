Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Dayatmasız Yaşam Partisi, As Parti, Anadolu Birliği Partisi, Ayyıldız Partisi, Yeni Yol Partisi, Doğuş Partisi ve Liberal Parti’nin 2021 yılına ait mali denetimleri tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu partilerin 2021 yılı kesin hesaplarına yönelik incelemelerde, gelir ve gider kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulmadığını, hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığını tespit etti. Bunun yanı sıra, hesap dışı gelir ve gider işlemlerinin denetim ve incelemeleri engellemeye yönelik olduğu belirtildi. Bu nedenlerle, genel merkez hesaplarının denetiminin yapılamadığı ifade edildi.

Suç Duyurusu Kararı

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık teşkil eden bu durum nedeniyle, ilgili parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Bu gelişme, siyasi partilerin mali denetim ve şeffaflık konusundaki yükümlülüklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.