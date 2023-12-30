Süper Kupa Üzerinden Kışkırtma Planları! Sosyal Medyada Milli Değerler Böyle Suistimal Edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesiyle birlikte, Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen paylaşımlar arka arkaya geldi.



Türk milletinin Atatürk'e olan bağlılığı ve sevgisi siyasi çıkarlar için istismar edildi. Fenomen hesaplar ve siyasiler sahte duyarlılık mesajlarıyla yüz binlere Arap devletlerine düşmanlığı körüklemeye çalıştı.



Onlarda biri de Hollanda Başbakanı oldu.

Süper Kupa Üzerinden Kışkırtma Planları!

Azılı Türk düşmanı, ırkçı açıklamalarıyla bilinen Hollanda Başbakanı Geert Wilders'ın Atatürk 10 - Suudi Arabistan 0 şeklindeki paylaşımı öve öve bitirilemedi. Oysa Wilders defalarca Türkiye düşmanı paylaşım yapmıştı.





İsrail 2.5 aydır Gazze'yi bombalarken ve 20 bini aşkın insan hayatını kaybetmişken İsrail'e tepki gösteremeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önüne Atatürk posteri asarak prim yapmaya çalıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ise anlaşılması güç bir tepki geldi. Medine Müdafaasıyla bilinen Çöl Kaplanı lakaplı Fahreddin Paşa'nın posterini Suudi Arabistan Başkonsolosluğu sokağına astı ve sokağın adını değiştireceklerini duyurdu. Oysa Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa, İngiliz emperyalizmine karşı Medine'yi savunmuştu. Paylaşımların altına çok sayıda kullanıcı Fahreddin Paşa'nın Araplara karşı değil İngilizlere karşı milli mücadele verdiğini yazdı.

Öte yandan Riyad'daki kriz sosyal medyada "İstiklal Marşı okutulmayacak, tribünlere Türk bayrağı alınmayacak" diye yayılmıştı. Bu bilgilerin de yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamada hem görüntülerde İstiklal marşımızın engellenmedi görüldü. İstiklal Marşı'nın provasının yapıldığı video ortaya çıktı:

🔴 Bazı sosyal medya hesapları, Suudi Arabistan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak SüperKupa maçında İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığını iddia etmişti.



🟢 Stadda İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/qh82KAJZtr — Selâmi Haktan (@slmhktn) December 30, 2023

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise şu açıklamayı yaptı.

"Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023’te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır." denildi.

Merkez, TFF ile Suudi yetkililer arasındaki anlaşmanın nedeni ise şu sözlerle duyurdu:

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir.



