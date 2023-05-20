Terörist mezarı başından Kılıçdaroğlu'na oy istedi: Pervin Buldan'dan ikinci tur çağrısı

Kandil ve HDP'den Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor. Son olarak HDP'li Pervin Buldan, MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Son Güncelleme:

Seçimlerde başarısızlık itirafında bulunan HDP, bu kez de terörist mezarı başında oy çağrısı yaptı.

Kandil ve HDP'den Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor.

HDP'li Pervin Buldan, MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör örgütü PKK destekçisi SGDF flamaları altında konuşan Buldan, seçimin 'Faşizm ve demokrasi' arasında olduğunu savundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pervin buldan # mlkp # hdp # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde konuştu Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde konuştu
Perinçek'ten Erdoğan için oy çağrısı Perinçek'ten Erdoğan için oy çağrısı
Bakanlar göreve devam edecek mi? Bakanlar göreve devam edecek mi?
Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı
YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı
Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı
İmamoğlu kendini yalanladı İmamoğlu kendini yalanladı
Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı
Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama
CHP’li Çelik'in paylaşımları tepki çekti! CHP’li Çelik'in paylaşımları tepki çekti!
CHP Kars Milletvekili Alp kayyumları hedef aldı CHP Kars Milletvekili Alp kayyumları hedef aldı
Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Volkanlarla kaplı bir ötegezegen keşfedildi!
3 20 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!