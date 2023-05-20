Terörist mezarı başından Kılıçdaroğlu'na oy istedi: Pervin Buldan'dan ikinci tur çağrısı

Seçimlerde başarısızlık itirafında bulunan HDP, bu kez de terörist mezarı başında oy çağrısı yaptı.

Kandil ve HDP'den Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor.

HDP'li Pervin Buldan, MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör örgütü PKK destekçisi SGDF flamaları altında konuşan Buldan, seçimin 'Faşizm ve demokrasi' arasında olduğunu savundu.