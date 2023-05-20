Perinçek'ten Erdoğan için oy çağrısı: "Milli güçler Erdoğan ile birlikte"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Türkiye'deki siyasal cepheleşmeyi anlatan Perinçek, bir tarafta milli bir aday bir tarafta da ABD, FETÖ ve PKK'nın adayı olduğuna dikkat çekti.



Perinçek, hükümetin izlediği bazı yanlış politikalara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye cephesinde olduğunu söyledi.



Perinçek, milli cephede yer alan Erdoğan'ın ABD'nin hedefinde olduğunu ifade etti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ulaşmak için Erdoğan'a destek verme kararı aldıklarını vurguladı.



Perinçek, Vatan Partisi'nin 15 Temmuz darbe girişimini önlemede çok kritik bir görev üstlendiğini de kaydetti.



Perinçek, cepheleşme içinde tarafsız kalanı cephe kaçkını olarak nitelendirdi.



