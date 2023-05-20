CHP Kars Milletvekili Alp kayyumları hedef aldı

Listelerinde kumpas davalarında görevli isimlere, Atatürk'ü hedef alanlara yer veren CHP, yine kayyumları hedef aldı.



CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, mazbatasını aldıktan sonra Kars Belediyesi önünde açıklama yaptı.



6-8 Ekim terör davası kapsamında PKK talimatlarını yerine getiren HDP'lilere yönelik operasyonlar yapılmıştı. Kars Belediyesi'nin başında da o dönem HDP'li Ayhan Bilgen vardı.

Gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Bilgen'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyumu atanmıştı.

Bilgen de bu olayların ardından HDP'den ayrılmış Ses Partisi'ni kurmuştu.



Terörle irtibat nedeniyle kayyumun atandığı belediyenin önünde açıklama yapan CHP'li Alp ise, kayyumları hedef aldı. Seçilmeleri halinde kayyumlara son vereceklerini açıkladı: