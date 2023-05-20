Bakanlar göreve devam edecek mi?

Milletvekili seçilen bakanların görevine devam edip etmeyeceği Ankara'nın gündeminde...Ulusal Kanal'ın Çalışma Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Vedat Bilgin'in hem işçi konfederasyonları hem de kendi isteği doğrultusunda göreve devam edeceği söyleniyor.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Bakanlığa devam mı edecekler yoksa yeni parlamentoda mı yer alacaklar? 28'inci dönem milletvekili seçimleri tamamlandı ancak yankıları ise sürüyor.

16 bakan Ak Parti listelerinden bu dönem milletvekili oldu. Ancak bazı bakanların Meclis'te göreve başlamadan önce yapılan yemin törenine katılmayacağı ve bakanlığa devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Bakanlığa devam edeceği söylenen isimlerden biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Bilgin'in görevine devam etmesinde etkili olacak en büyük aktör ise işçi konfederasyonları. Hatta memur konfederasyonları da.

Ankara kulislerinde, işçi ve memur konfederasyonlarının, sendikalarının çalışma hayatının içerisinden gelen Bilgin'in görevine devam etmesini istediği konuşuluyor.

Ulusal Kanal'ın Çalışma Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Vedat Bilgin'in de göreve devam etmek istediği belirtiliyor.

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