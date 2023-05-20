CHP’li Çelik'in paylaşımları tepki çekti! İşte o paylaşımlar

CHP’de seçim sürecini yönetemediği iddialarının ardından, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, istifa etmişti.



Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. Parti Meclisi üyesi, CHP’li Çelik, bundan sonraki süreçte CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda yer alacak.



CHP’nin 10 günlük Milliyetçilik oyununda görev yapacak Devrim Barış Çelik’in eski sosyal medya paylaşımları ise tepki topladı.



CHP’li Çelik’in DHKP-C'li avukat Ebru Timtik’in ölümüne üzüldüğü ve “Devlet terörü” ifadesi kullandığı ortaya çıktı.