TGB beyin göçünü eleştirdi çözümü sundu
TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Cüneyt Özdemir'in youtube'deki "İkna Programına" konuk oldu. Beyin göçünü eleştiren Çetin, kamucu planlamayla bütün insan gücünün değerlendirilebileceğini söyledi.
Cüneyt Özdemir'in youtube'deki "İkna Programına" konuk olan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, beyin göçünü eleştirdi. Çözümü anlattı:
- Biz Atatürk'ün 1930'lu yıllarda uyguladığı kamucu yaklaşımı uyguladığımızda bütün insan gücünü değerlendirebilecek imkanımız var.
Çetin, ülkesini terk edip gidenlere seslendi, kendi ülkenize hizmet edin çağrısında bulundu.
Liberal politikaları eleştiren Çetin, İsviçre'deki kaynağı hatırlattı:
- Kaynak liberalizmin ihaneti Türkiye'de paranın girşinin serbest bırakılması sonra 300 milyar dolarlık kaynak İsviçre'de yatıyor.
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