CHP'li belediye 4 yıldır dönüşümü engelliyor: TOKİ hak sahipleri eylem yaptı

İzmir’in en büyük kentsel sönüşüm alanı olan Karabğalar ilçesinde yurttaşlar CHP’li belediyeye karşı eylem yaptı. TOKİ 4 yıl önce dönüşüm için düğmeye bastı ancak CHP’li Karabağlar Belediyesi ile Şehir Plancıları Odası’nın imar planlarına itiraz etmesi nedeniyle süreç kilitlendi.

İnal, hak sahibi 809 kişi olduklarını ifade ederek, "4 yıl oldu, bizim ile kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında ve insanlar evlerine girmek için gün sayarken bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. İzmir deprem bölgesi, birçok aktif fay hattının üzerinde yaşamaya çalışıyoruz, oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız. Buradan Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odasına sesleniyorum; itiraz ettiğiniz ve durduğunuz evlerin sahipleri burada gerçek Karabağlar halkı dar gelirli insanlar." dedi.



Sloganlarla belediye önüne yürüyen yurttaşlar belediye başkanını Muhittin Selvitopu’na “Deprem öldürmez, binalar öldürür” diye seslendi. 809 hak sahibi adına Alişan İnal, basın açıklaması yaptı:

- Kiracı insanlarız. İzmir'in en çok kaçak yapılarının olduğu Karabağlar ilçesidir. Bunu da herkes bilir. Buradaki binalar depreme dayanıksız. Arazi, Hazine'nin TOKİ'ye devrettiği arazi. Belediye süreci geciktirmeye yönelik itirazlar yaparak dava açıyor sürekli ve mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 4 yıllık süre içerisinde inşaatımız başlamadı. Bakanlık yetkilileri 'mahkemenin kararını beklemek zorundayız' dedi. Danıştaydan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Hepimiz kiracıyız."

16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanında depreme dayanıksız ve kaçak yapılar olduğu belirtiliyor.