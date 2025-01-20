Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”