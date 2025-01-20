Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!
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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”

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