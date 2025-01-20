Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”