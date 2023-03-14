Vatan Partisi Menderes'te köylülerle bir araya geldi

Vatan Partisi İzmir Menderes’te üreticilerle bir araya geldi. Menderes’in Çamönü Köy Kahvesinde Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz vatandaşlara hitap etti.



Çamönü köylülerinin şu an ürettikleri arasında marul salatalık dereotu maydanoz gibi kış ürünlerini yer alıyor. Üretime mola veren vatandaşlar köy kahvesinde Vatan Partisi İl Başkanı Çağdaş Cengiz’i dinledi.



Konuşmanın ardından üreticiler Vatan Partisi’ne üye oldu.



Üye olanlar arasında İyi Partiden aile olarak istifa edip Vatan Partisi'ne katılanlar da var.