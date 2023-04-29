Vatan Partisi'nden 1 Mayıs bildirisi: "1 Mayıs'ta TÜRK-İŞ'le Adana'ya!"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde listesinde en çok işçiye yer veren Vatan Partisi'nin, milletvekili seçimlerinde büyük çözümü temsil ettiği vurgulandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl depremin gölgesinde kutlanacak. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ de Adana'da olacak.

TÜRK-İŞ'in Adana'da yapacağı mitinge Vatan Partisi de katılma kararı aldı.

İşçi Bayramı öncesi Vatan Partisi 1 Mayıs bildirisini de açıkladı. İşçi sınıfının ve Türkiye’nin sorunlarının ağırlaştığı belirtilen bildiride, örgütlü mücadelenin önemi yer aldı. Emek cephesinin yaşadığı sorunlara karşılık Vatan Partisi'nin çözüm önerileri sıralandı.

Bildiride, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin büyük çözüm için işçi sınıfına ve hepimize büyük görevler yüklediğine işaret edildi. Seçimlerde milletvekili aday listesinde en çok işçiye yer veren Vatan Partisi'nin, milletvekili seçimlerinde büyük çözümü temsil ettiğini vurgulandı.

Vatan Partisi'nin 1 Mayıs Bildirisi şu şekilde:

TÜRKİYE’NİN VE İŞÇİ SINIFININ ZORLUKLARINI AŞMAK İÇİN GÖREVE 1 MAYIS’TA TÜRK-İŞ’LE ADANA’YA!

Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin ve üreticilerin 1 Mayıs’ını selamlıyoruz.

Üretenler, emekçiler, toplumun bütün sınıfları gibi 1 Mayıs’a zorluklar içinde giriyor. İşçi sınıfının ve Türkiye’nin sorunları ağırlaşıyor.

1980 sonrası işçiyi, emekçiyi, üretenleri ezen sistemin sonuna geldik.

Türkiye, işçi sınıfıyla birlikte, yeni ve büyük bir kararın eşiğindedir. Vatan ve emek mücadelesi omuz omuzadır.

Önümüzdeki büyük çözümde emekçilerin siyasete ağırlığını koyması, hem Türkiye’nin zorluklarını aşmak bakımından hem de işçi sınıfının sorunlarını çözmek açısından zorunludur.

İşçilerimizin ezici bir kısmı örgütsüzdür. Sendikalaşma mücadelesi veren emekçileriniz, işten çıkarılmaktadır. Sendika özgürlüğü ve örgütlü bir sınıf için etkin bir yasal düzenlemeyle ve sorunu kökten çözeceğiz.

Kıdem tazminatının çeşitli gerekçelerle uygulanmaması veya uygulanmama tehdidi de işçilerimizin kabusu olmuştur. Kıdem tazminatını da devlet güvencesine bağlayacak yasal bir düzenleme yapacağız.

Sendikalarımızın yalnız sözleşmeleri yapan, maaşların takipçisi olan ve gerisine karışmak istemeyen tutumları, bugünkü koşullarda işçileri hak, hukuk ve güvencesini kaybetmekten kurtaramaz.

Ülkesine sahip çıkmayan ülke sorunlarına ilişkin duruşu olmayan işçi hareketinin ve sendikanın toplu sözleşmeden kaynaklanan ve diğer işçi hak ve hukukunu koruması da mümkün değildir.

İşçi sınıfı talep eden değil, yöneten konumlara gelmelidir.

14 Mayıs, büyük çözüm için işçi sınıfına ve hepimize büyük görevler yüklüyor.

Vatan Partisi, 55 yıldır, emek ve vatan mücadelesinin, işçi sınıfının ve üretenlerin sarsılmaz kalesi olarak Milletvekili seçimlerinde büyük çözümü temsil ediyor.

Vatan Partisi, 171 kişi ile, Milletvekili listelerinde en çok işçi olan Partidir.

Yeni dünya, yükselen Asya uygarlığı ufuklarında kurulurken, işçi sınıfımızın, emekçilerimizin refahı, çözümleri, özlemleri de Asya ikliminde yükseliyor. Vatan Partisi, emekçilerin geleceği olan Türkiye’deki yükselen Asya’nın öncü Partisidir.

Türkiye’nin ve emekçilerimizin önündeki zorlukları vatanımıza ve emeğimize sahip çıkarak, bunun da gereği olarak, Vatan Partisi’ne oy vererek, Vatan Partisi’ni güçlendirerek aşacağız!

Bu 1 Mayıs’ta, vatan ve emek mücadelesinin kalesi TÜRK-İŞ’le birlikte, Adana’da olacağız.