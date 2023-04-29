HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek: Emek İttifakı olarak açıkladılar

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin başında yer alığı Emek ve Özgürlük İttifakı Kılıçdaroğlu’na detseğini ilan etti. Emek ve Özgürlük İttifakı,14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere gün sayarken HDP kanadından Kılıçdaroğlu’na açık destek geldi.

TİP, EHP, EMEP, SMF ve TÖP'ün bir araya geldiği Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı "14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Daha önce PKK elebaşlarından olan Murat Karayılan ve Bese Hozat’tan da Millet ittifakı’na destek gelmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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