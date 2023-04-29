Vatan Partisi 10 maddelik çözüm önerisini sundu: Hayvanları böyle koruyacaklar
Vatan Partisi seçim çalışmalarının yanı sıra yeni bir alanda daha çözümlerini sundu. Milletvekili adayları Cem Dikmen ve iş insanı Emin Selim Akgül HAÇİKO Derneği'ni ziyaret etti. Vatan Partisi'nin hayvan haklarıyla ilgili 10 maddelik hayvan haklarını koruma programını açıkladı.
Vatan Partisi hayvan haklarını korumak için kolları sıvadı. Bu kapsamda İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Emin Selim Akgül ve milletvekili adayı Cem Dikmen HAÇİKO Derneği'ni ziyaret etti.
Heyet, sanatçı-yazar Ömür Gedik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı yaşam çiftliğini gezdi.
Vatan Partisi hayvanların haklarını korumak için söz verdi.
İş insanı Emin Selim Akgül, sokak hayvanlarını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen ziyaretten sonra 10 maddelik hayvan haklarını koruma programını açıkladı.
10 maddelik açıklama şu şekilde:
- Hayvanları yok sayan, şiddet uygulayan, yok etmek isteyen insan bireyciliğini mahkûm edeceğiz. İnsanı arka plana atan, yalnızca hayvanı merkeze alan, insanı insandan uzaklaştıran ve yalnızlaştıran emperyalist-kapitalist sistemle de ideolojik planda mücadele edeceğiz.
- Kentlerimizde, kırsalda olduğu gibi, hayvanlarımızın toplum hayatı ile iç içe olmasının koşulları sağlanacaktır.
- Nesli tükenen hayvanlarımız başta olmak üzere, yabani hayvan varlığımızı, suyun altındaki ve üstündeki hayvan zenginliğimizi koruyacağız. Av yasaklarının takibi ciddiyetle ele alınacaktır. Caydırıcı tedbirler arttırılacak.
- Kötü koşullarda ve başıboş dolaşan hayvanlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlayacağız. Cadde ve sokaklarımızdaki huzuru ve güveni temin edeceğiz.
- Yerel yönetimlerin rehabilitasyon merkezi kurma zorunluluğunun fiili olarak uygulanmasını sağlayacağız.
- Kısırlaştırma, aşı ve eğitim süreçlerinin ardından hayvanlar doğal koşullarına kavuşturulacak veya sahiplendirme teşvik edilerek, barınaklar boşaltılacak.
- Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri tarım hayatını da kapsayacak şekilde gençlerimizle buluşturacağız.
- Barınakların koşullarını iyileştireceğiz ve devlet denetimine tabii tutacağız. Barınakların toplumla iç içe olmasını sağlayacağız, küçük yaşlardan itibaren toplumda hayvan sevgisinin gelişmesini sağlayacağız
- Belediye ve ilgili diğer kamu kurumlarınca kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla planlama yapacağız. Barınaklarda kısırlaştırılmış, aşı ve eğitim süreçleri tamamlanmış canlıların sahiplendirilmesi için çaba göstereceğiz.
- Gerekli koşulları sağlamayan ve herhangi bir ruhsatı olmadan merdiven altı olarak tarif edebileceğimiz üretim çiftliklerini kapatacağız. Acı çekerek yaşayan hayvan türlerinin üretimini ve sosyal medyadan satışını kesinlikle durduracağız.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi