Vatan Partisi 10 maddelik çözüm önerisini sundu: Hayvanları böyle koruyacaklar

Vatan Partisi hayvan haklarını korumak için kolları sıvadı. Bu kapsamda İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Emin Selim Akgül ve milletvekili adayı Cem Dikmen HAÇİKO Derneği'ni ziyaret etti.

Heyet, sanatçı-yazar Ömür Gedik'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı yaşam çiftliğini gezdi.

Vatan Partisi hayvanların haklarını korumak için söz verdi.

İş insanı Emin Selim Akgül, sokak hayvanlarını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen ziyaretten sonra 10 maddelik hayvan haklarını koruma programını açıkladı.

10 maddelik açıklama şu şekilde: