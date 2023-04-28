Kılıçdaroğlu Atlantik’e bağlılığını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin önde gelen dergilerinden Time’a röportaj verdi.



Time dergisi, Kılıçdaroğlu’nu “Erdoğan’ı yenebilecek adam” diye tanıttı. Makalede Türkiye'de milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sona erdirip daha dengeli bir hükümet kurulması için Kılıçdaroğlu'nu “son şans” olarak gördüğü savunuldu. Makalede Türkiye’de değişim için şartların olgunlaştığı ifade edildi.



Röportajda Atlantik’e bağlılığını yineleyen Kılıçdaroğlu, röportajda “ABD, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden tesis edeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde parlamenter sistemi geri getirme sözü veren Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi restore etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğuna dikkat çeken dergi, Cumhurbaşkanının seçim kuruluna baskı yapması halinde Türkiye'nin kitlesel protestolara sahne olabileceğini de yazdı.



Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kaybeder ama gitmeyi reddederse ne yaparsınız?” sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kaybedecek ve gidecek. Toplum onu gitmeye zorlayacak. Kaos Erdoğan'ın işine yarıyor. Bizim kaosa değil kitlelere haklılığımızı göstermeye ihtiyacımız var” dedi.