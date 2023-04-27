AK Parti'de HÜDA PAR telaşı başladı

Kamuoyu ve parti içinden yükselen tepkiler üzerine AK Parti’den “HÜDA PAR Cumhur İttifakında değil” açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Biz ittifakı, sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Destici ve Sayın Erbakan ile yaptık. HÜDA Par ile ittifakımız yok” dedi.

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AK Parti, HÜDA PAR ile yaptığı ortaklığı tabanına anlatmakta zorlanıyor. Büyüyen tepkileri dindirmek için adımlar atılıyor. O adımlardan biri de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. NTV yayınına katılan Turan, “HÜDA PAR Cumhur İttifakında değil” dedi.

HÜDA PAR’ın varlığı Cumhur İttifakı üyeleri MHP ve Büyük Birlik’in tabanında da huzursuzluk yaratıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Turan’a HÜDA PAR soruldu. Bülent Turan da “HÜDA PAR’ın ittifak protokolünde yer almadığını söyledi.

Turan, “HÜDA PAR ittifak yok” dedi. Ancak dört HÜDA PAR’lı seçilecek sıralardan AK Parti milletvekili adayı gösterildi.

Türk bayrağına, anayasaya, idari yönetim şekline karşı olan ve etnik temelde programa sahip HÜDA PAR’ın AK Parti ile seçim ittifakı AK Parti’ye de zarar veriyor. Tepkilerin yükselmesi AK Parti Genel Merkezini kaygılandırıyor.

AK Parti’nin seçime kadar HÜDA PAR’ın gündem yaratacak açıklamalar yapmamasını istediği belirtiliyor. Seçimden sonra AK Parti listelerinden seçilecek HÜDA PAR kadrolarının ayrılmalarının da teklif edileceği kulislerde konuşuluyor.

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