Oy verme işlemi sınır kapılarında başladı

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 90 numaralı perona gelen yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, oy kullanıyor. Vatandaşlar, oy kullanmak için kuyruklar oluşturdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi hazırlıkları tamamlandı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, Kapıkule Gar Kapısı'na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere toplam 11 sandık konuldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, saat 08.00'den itibaren gümrük ve sınır kapılarında oy vermeye başladı. Kapıkule Gar Kapısı'nda konulan tek sandıkta ise hem ülkeye giriş yapan hem de çıkış yapan vatandaşlar, oy kullandı. Edirne İl Seçim Kurulu da seçmenlerin, sandıkların bulunduğu peronlara rahatça ulaşıp, oylarını kullanmaları için tabela ve afişler hazırladı. Bu sayede ülkeye giriş yapanların sandıklara kolay ulaşmaları sağlandı. Peronlarda giriş işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, oylarını kullanıp ülkeye giriş yaptı. KAPIKULE'DE OY KUYRUĞU Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'nın da en büyük sınır kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 90 numaralı perona gelen yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, oy kullanıyor. Vatandaşlar, oy kullanmak için kuyruklar oluşturdu. Yüksek Seçim Kurumu, gümrük ve sınır kapılarında oy kullanma işlemlerinin 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edeceğini duyurdu. Seçimler 2'nci tura kalırsa; oy verme işlemleri, bu kez 20 Mayıs saat 08.00'de başlayıp, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi hazırlıkları tamamlandı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, Kapıkule Gar Kapısı'na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere toplam 11 sandık konuldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, saat 08.00'den itibaren gümrük ve sınır kapılarında oy vermeye başladı. Kapıkule Gar Kapısı'nda konulan tek sandıkta ise hem ülkeye giriş yapan hem de çıkış yapan vatandaşlar, oy kullandı. Edirne İl Seçim Kurulu da seçmenlerin, sandıkların bulunduğu peronlara rahatça ulaşıp, oylarını kullanmaları için tabela ve afişler hazırladı. Bu sayede ülkeye giriş yapanların sandıklara kolay ulaşmaları sağlandı. Peronlarda giriş işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, oylarını kullanıp ülkeye giriş yaptı.

KAPIKULE'DE OY KUYRUĞU

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'nın da en büyük sınır kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 90 numaralı perona gelen yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, oy kullanıyor. Vatandaşlar, oy kullanmak için kuyruklar oluşturdu.
Yüksek Seçim Kurumu, gümrük ve sınır kapılarında oy kullanma işlemlerinin 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edeceğini duyurdu. Seçimler 2'nci tura kalırsa; oy verme işlemleri, bu kez 20 Mayıs saat 08.00'de başlayıp, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: DHA

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